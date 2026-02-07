Tineo celebra San Blas: las naranjas siguen reinando, pese a la ausencia de reses

Feria de San Blas en Tuña (Tineo). - AYTO. DE TINEO

OVIEDO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tradicional Feria de San Blas, que se celebra este sábado en Tuña, inaugurará el calendario de ferias ganaderas en el concejo de Tineo con la venta de naranjas como protagonista un año más.

Este año, debido a que el Gobierno de Asturias ha ampliado hasta el 29 de marzo la prohibición de asistencia de ganado bovino a ferias, concursos y certámenes para prevenir la propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) --una medida que se derogará si mejora la situación sanitaria--, la Feria de San Blas, así como la Feria de San José (19 de marzo) se verán afectadas.

Desde el Ayuntamiento destacan que "a pesar de esta limitación, la feria mantendrá su actividad centrada en el ganado equino y porcino, con participación destacada y previsión de buena afluencia de público".

Como es habitual, explica el Consistorio, se instalarán puestos de alimentación, artesanía y venta de aperos a lo largo de la calle principal que conduce a la plaza del ganado, incluyendo el tradicional puesto de naranjas, seña de identidad del evento, que también contará con maquinaria agrícola en exposición.

La tradición de comprar naranjas se remonta a una época en la que las frutas y verduras frescas escaseaban, sobre todo durante los duros inviernos. La auténtica celebración consistía en poder disfrutar de estos cítricos.

El programa incluye una carrera de cintas a caballo a partir de las 13.00 horas, misa solemne en honor a San Blas a las 18.00 horas y, para finalizar, actuaciones musicales del Grupo Ideas y de Héctor y José.