Tineo suspende el Concurso de Ganado de 2026 por las restricciones ante la dermatosis nodular contagiosa

Archivo - Una vaca en el Concurso de Ganado de Tineo de 2023. - AYUNTAMIENTO DE TINEO - Archivo

TINEO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tineo ha anunciado la suspensión del Concurso de Ganado (Raza Frisona y Asturiana de los Valles) previsto para el mes de septiembre de 2026, debido a las restricciones sanitarias vigentes en el Principado de Asturias por la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

Según ha informado el Consistorio, la decisión se adopta tras la Resolución de 20 de mayo de 2026 de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, publicada en el BOPA el 27 de mayo, que prorroga las medidas cautelares y mantiene la suspensión de concursos, ferias, subastas y cualquier concentración de ganado bovino hasta el próximo 31 de julio.

El certamen tinetense estaba previsto entre los días 3 y 6 de septiembre, pero el Ayuntamiento ha optado por cancelarlo tras consultar con ganaderos y ganaderas participantes.

En este sentido, una parte significativa del sector ha trasladado que, incluso en el caso de levantarse las restricciones a partir de finales de julio, no prevé acudir al concurso ante la incertidumbre existente y la prioridad de garantizar la seguridad sanitaria de sus explotaciones.

El Consistorio ha señalado que la decisión se adopta para proteger la cabaña ganadera y evitar riesgos derivados de la concentración de animales. Asimismo, ha agradecido la comprensión y colaboración del sector, destacando su compromiso en un contexto que requiere "máxima responsabilidad y prudencia".

El Ayuntamiento ha indicado que continuará trabajando junto a los profesionales del sector y confía en recuperar la celebración del certamen en próximas ediciones cuando la situación sanitaria lo permita.