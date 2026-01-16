Todos los partidos asturianos respaldan la manifestación contra el tratado con Mercosur

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, atendiendo a los medios de comunicación - JUAN VEGA / EUROPA PRESS

Todos los partidos con representación en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) han mostrado su respaldo a la manifestación convocada este viernes en Oviedo por las organizaciones agrarias contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

Así, representantes del PSOE, PP, Vox, IU y Foro Asturias han participado en la movilización. La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé no ha podido estar a las 12.00, cuando comenzaba la manifestación, dado que coincidía con la comisión parlamentaria sobre el accidente minero de Cerredo, que ella preside. Desde su equipo, han señalado que ya ha respaldado la movilización días atrás.

El consejero de Medio Rural asturiano, el socialista Marcelino Marcos Líndez, ha declarado este viernes a los periodistas que considera que Europa "se equivoca" en este asunto. "Lo que no puede ser es firmar acuerdos comerciales que pongan en la picota a un sector fundamental para Europa como es el sector primario", ha indicado, señalando que el sector no quiere "migajas" en forma de ayudas, sino trabajar y recibir precios justos.

El diputado del PP Luis Venta ha dicho que el tratado resulta "lesivo" para los intereses de Asturias. "No puede haber libre comerció cuando existen distintas reglas", ha advertido. Ha insistido en que mientras no exista reciprocidad efectiva entre productores, el PP de Asturias seguirá posicionándose en contra.

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, también ha mostrado su rechazo y ha dicho que su partido es el único que lo ha expresado en Bruselas y a nivel estatal. Considera que el acuerdo supone "un nuevo varapalo al sector primario" y recuerda que en Asturias son muchas las familias que dependen del sector ganadero.

También ha estado en la manifestación el consejero asturiano Ovidio Zapico, que es coordinador de IU de Asturias. Ha dicho que el tratado ha sido pensado para beneficiar a las multinacionales y ha mostrado su oposición "frontal", advirtiendo que existe el peligro de que lleguen a los lineales productos de baja calidad.

Por último, el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, también ha criticado el acuerdo con Mercosur. "No se puede competir en desigualdad de condiciones, el campo asturiano ya está suficientemente atacado", ha dicho.