Unión de Uniones insta a la movilización del campo contra políticas y acuerdos comerciales que les perjudican

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos insta a la movilización del campo contra políticas y acuerdos comerciales que les perjudican con una "gran tractorada" para el próximo 11 de febrero a nivel nacional, que culmina las movilizaciones que se están desarrollando en Extremadura, Asturias, Castilla y León o Cataluña, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización ha convocado para este viernes concentraciones en Extremadura, Asturias o Castilla y León (Burgos), mientras que en Cataluña (Tierras del Ebro) será el 22 de enero o el 27 de enero en Castilla-La Mancha (Cuenca).

La organización agraria ha recordado que las explotaciones agrarias afrontan desde hace tiempo una combinación muy difícil de sostener entre costes de producción crecientes, desde el inicio de la guerra en Ucrania, que no se ven compensados por los precios percibidos.

Además, a eso se suman acuerdos comerciales internacionales, como los de Mercosur, "que aún no está todo dicho", o Marruecos, que introducen competencia sin reciprocidad en normas sanitarias, ambientales y laborales y una presión regulatoria cada vez mayor y propuestas de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y del Marco Financiero Plurianual que, de prosperar, supondrían un recorte del 22%.

Para el sector ganadero, donde la brecha de precios tradicionalmente había sido menor, la situación se está haciendo también "insostenible" por las continuas enfermedades, como la peste porcina africana (PPA), la influenza aviar o la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), que están teniendo un grave impacto en económicas.

En este contexto, la organización reclama una revisión de los protocolos y de los planes que están "actualmente obsoletos" y no atienden a la realidad del campo, ni en prevención ni en compensación.

"Sin rentabilidad, sin estabilidad y sin perspectivas de futuro, los jóvenes no se incorporan, las explotaciones cierran y los pueblos se vacían. Cuando esto ocurre, no solo pierde el agricultor o el ganadero: pierde el consumidor, pierde la economía local y pierde el país en términos de autonomía alimentaria y seguridad alimentaria. No se puede cerrar los ojos a esta realidad", ha señalado el coordinador estatal, Luis Cortés.