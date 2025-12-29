URA acusa a Medio Rural de "engañar" al sector con los 9 millones para nuevas incorporaciones en 2026

Archivo - Campo asturiano, vacas - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha advertido este lunes de que la Consejería de Medio Rural intenta "distraer la realidad del desastre de las incorporaciones" anunciando 9 millones de euros para el próximo año que, según la organización, no resolverán la lista de espera de 94 personas que han quedado fuera este año. URA sostiene que esa partida ya estaba prevista para una nueva convocatoria en 2026 y que quienes están ahora en reserva deberán volver a presentar solicitud, asumir de nuevo los costes y sin garantías de que se apruebe su incorporación.

La organización califica de "tomadura de pelo" el anuncio de la Consejería y acusa a la Administración de "intentar confundir al sector" al presentar esos fondos como una solución inmediata. A su juicio, la realidad es que la lista de espera actual permanece sin resolver y los expedientes aprobados pero sin dotación presupuestaria siguen sin poder incorporarse al sector agrario.

URA insta a los grupos políticos a sacar adelante en la Junta General del Principado un crédito extraordinario que permita dar salida a la lista de espera de este año e incorporar a todas las personas ya aprobadas. Considera que esta fórmula posibilitaría que todos los expedientes de las dos tandas de 2025 se hicieran efectivos y supondría una "apuesta real" por el relevo generacional en el campo asturiano, frente a lo que describen como un apoyo a la juventud "más de discurso que de hechos".