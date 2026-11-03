URA exige explicaciones por los nuevos controles de tuberculosis a ganaderos de Quirós

Archivo - Coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha reclamado a la Consejería de Medio Rural una reunión urgente para abordar la situación de los ganaderos de Quirós cuyas explotaciones utilizaron los pastos comunales del Aramo y que podrían verse sometidas a nuevos controles sanitarios por tuberculosis bovina.

La organización ha señalado que solicitó la reunión el pasado domingo y que, hasta este martes, no ha recibido respuesta de la Consejería. URA expresa su preocupación ante la posibilidad de realizar nuevos controles mediante la prueba de interferón gamma a explotaciones cuyos animales ya regresaron de la trashumancia, realizaron el correspondiente saneamiento en Asturias, cumplieron la cuarentena establecida y obtuvieron la denominada 'carta verde'.

Desde la organización se preguntan "qué sentido tiene exigir a los ganaderos que realicen todos los procedimientos sanitarios establecidos" si posteriormente se plantean nuevos controles sobre esas mismas explotaciones.

URA ha asegurado que no cuestiona la necesidad de adoptar medidas para proteger la sanidad animal, pero reclama "coherencia en los protocolos, seguridad jurídica" y explicaciones técnicas que justifiquen las nuevas actuaciones.

En concreto, pide conocer los criterios epidemiológicos que sustentan los controles, qué explotaciones estarán afectadas, qué pruebas se realizarán y qué consecuencias tendrán sus resultados sobre la actividad ganadera y los movimientos de los animales.

La organización considera que no es admisible que ganaderos que han cumplido las obligaciones sanitarias establecidas por la Administración afronten ahora nuevas incertidumbres sin recibir información suficiente.

Por ello, URA reclama a la Consejería de Medio Rural que atienda su solicitud de reunión y explique a los afectados las medidas que pretende aplicar. "El campo necesita certezas, no más incertidumbre", ha señalado la organización, que reclama que la gestión de la sanidad animal se realice con rigor, proporcionalidad y responsabilidad.