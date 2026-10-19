URA pide revisar el Banco de Tierras y aclarar cuándo se abonarán las ayudas agrarias pendientes

Archivo - Zona rural de Cangas del Narcea, montes, árboles. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández, comparecerá el próximo miércoles en la Comisión de Medio Rural de la Junta General del Principado para analizar la gestión del Banco de Tierras y plantear cuestiones pendientes relacionadas con las ayudas al sector agrario.

La organización cuestionará el presupuesto del organismo y su utilidad para los profesionales del campo. Según URA, alrededor del 70% de sus recursos se destina a gastos de personal, una proporción que considera desproporcionada en relación con los resultados obtenidos. La entidad reclamará una revisión de sus funciones y de su estructura para garantizar que los recursos públicos respondan a las necesidades de agricultores y ganaderos.

Fernández también preguntará por el estado de las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos y de los planes de mejora de las explotaciones, dos líneas de apoyo destinadas a favorecer el relevo generacional, modernizar las instalaciones y dar continuidad a las empresas agrarias.

Asimismo, URA pedirá explicaciones sobre los pagos pendientes de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes al ejercicio anterior y reclamará que se concreten los plazos para abonar las cantidades adeudadas. La organización sostiene que los retrasos generan incertidumbre y dificultades económicas a los beneficiarios, que necesitan estas ayudas para mantener sus explotaciones y afrontar los costes de producción.

La organización trasladará estas cuestiones a la Consejería de Medio Rural y reclamará respuestas y compromisos concretos para mejorar la situación del sector agrario asturiano.