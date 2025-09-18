URA presenta su candidatura a la IGP Ternera Asturiana

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha registrado este jueves su candidatura al sector productor de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana, una lista encabezada por el ganadero Fernando Martínez Barbón y respaldada por más de 500 avales de socios. Finalmente, el secretario general de la organización, Borja Fernández, no figura en la lista, con el objetivo de "evitar suspicacias", siendo sustituido por José Manuel García Granda, del concejo de Las Regueras.

La candidatura, compuesta mayoritariamente por jóvenes ganaderos, busca reforzar la defensa y promoción de la marca IGP, con el objetivo de aportar valor añadido al producto y garantizar beneficios directos para el sector ganadero del Principado. "Queremos explicar a la sociedad la calidad de nuestra raza y el ciclo vital de las reses desde su nacimiento hasta el sacrificio en territorio asturiano", señalan desde URA.

Fernando Martínez Barbón, natural del concejo de Salas, es titular de una explotación mixta de vacuno de leche y de la raza Asturiana de los Valles, ganadero a título principal y representante local de URA.