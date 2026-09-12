URA reclama al Principado convocar el Consejo Agrario tras meses sin reuniones

Archivo - Un campo recién sembrado en el oriente de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha reclamado a la Consejería de Medio Rural que convoque el Consejo Agrario del Principado de Asturias, que, según la organización, lleva meses sin reunirse, y ha cuestionado que el departamento convoque otros foros mientras mantiene pendiente este órgano de interlocución con el sector agrario.

URA ha señalado que lleva meses solicitando una reunión con los responsables de la Consejería para analizar la situación de agricultores y ganaderos y ha criticado que el próximo lunes esté convocado el Pacto por el Medio Rural, un foro del que la organización no forma parte. A su juicio, la Administración debe escuchar al conjunto del sector y no seleccionar sus interlocutores en función del foro.

La organización ha apuntado entre los problemas que afectan al campo asturiano el incremento de los costes de producción, la presión de la fauna salvaje, los problemas sanitarios, los retrasos administrativos y las dificultades relacionadas con distintas ayudas y expedientes.

URA ha defendido que estas cuestiones requieren "diálogo, coordinación y decisiones" y ha cuestionado que pueda hablarse de diálogo con el sector mientras el Consejo Agrario permanece sin convocar.