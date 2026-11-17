USAGA exige medidas para garantizar la rentabilidad agraria ante el aumento del SMI - USAGA

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (USAGA), a través de su organización estatal Unión de Uniones, ha criticado la subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI) prevista para 2027 por considerar que el Gobierno adopta estas decisiones sin contar con el sector agrario y sin atender a los problemas de rentabilidad que afrontan las explotaciones.

La organización ha señalado que comparte la necesidad de mejorar las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores, pero considera que estas medidas deben tener en cuenta la situación de los sectores productivos. En este sentido, ha recordado que agricultores y ganaderos soportan un incremento de los costes de producción que no pueden trasladar al precio de sus productos.

"Los salarios se pagan en base a la rentabilidad y la nuestra en la actualidad está en crisis", ha señalado USAGA, que acusa al Ejecutivo de mantener un doble rasero al intervenir para fijar los salarios mientras defiende el libre mercado cuando se trata de los precios que reciben los productores.

La organización considera que garantizar la rentabilidad de las explotaciones es necesario para mantener la producción de alimentos, el empleo y la actividad en el medio rural. Asimismo, advierte de que difícilmente podrán mejorar las condiciones económicas de los trabajadores del campo si no se garantiza también la viabilidad de quienes los emplean.

Por ello, USAGA ha reclamado al futuro Gobierno la creación de mesas de diálogo con las organizaciones agrarias en los distintos departamentos ministeriales con competencias sobre el sector, para que sus necesidades se tengan en cuenta en la elaboración de las políticas que afectan a agricultores y ganaderos.