Venta (PP) critica la "presión" sobre el sector pesquero y el "silencio" del Principado

El diputado del PP en la JGPa, Luis Venta. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en la Junta General, Luis Venta, ha cargado este sábado contra la actitud del Gobierno Central y autonómico en torno al sector pesquero, asegurando que el primero está ejerciendo una "presión" sobre el sector mientras que el Principado "guarda silencio y abandona a los pescadores".

En una nota de prensa, se ha referido al anuncio de la flota pesquera asturiana de amarre de sus barcos y cierre de lonjas este lunes como protesta ante la nueva normativa para el control de la pesca. Venta considera que esta normativa es "un atropello" al sector, al exigir un preaviso de desembarco de pesca con dos horas y media de antelación.

El reglamento europeo de control pesquero, ha agregado, reconoce la posibilidad de adaptar los plazos de notificación en función de la distancia a puerto y del tipo de actividad.

Así, Venta ha indicado que todos los Gobiernos autonómicos afectados por la medida han realizado alegaciones a esta nueva regulación del Ministerio, apoyando y defendiendo al sector pesquero. Sin embargo, "el Gobierno de Barbón brilla por su ausencia: ni alegaciones, ni defensa, ni apoyo al sector pesquero", ha lamentado.

Según ha explicado el diputado 'popular', "el cierre de la pesca anunciado para el lunes en toda España, con los barcos amarrados en puerto y las lonjas cerradas, es la consecuencia de un ataque frontal del Gobierno de Sánchez que afecta también a la flota pesquera asturiana".

A su juicio, "obligar a un barco que faena a menos de una hora de la costa a avisar con dos horas y media de antelación es un despropósito" y "pone en peligro" la actividad pesquera y las condiciones laborales de los marineros.