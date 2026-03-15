10 días sin rastro: La Guardia Civil retoma la búsqueda de la desaparecida en San Martín del Rey Aurelio

Sucesos.- Localizadas dos prendas de vestir de la mujer que cayó al río el viernes en San Martín del Rey Aurelio - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha retomado este domingo las labores de búsqueda de la vecina de San Martín del Rey Aurelio que se cayó, hace ya 10 días, en el río Silvestre. El dispositivo, que hasta ahora solo logró encontrar varias prendas de ropa de la mujer desaparecida, continúa inspeccionando el río Nalón desde Soto de Ribera hasta El Entrego.

Según ha indicado la Guardia Civil, la de hoy es una jornada especialmente relevante ya que este domingo comienza la temporada de pesca, por lo que la afluencia de pescadores en el margen del río "hace que aumente la posibilidad de encontrar el cuerpo de la desparecida".

En el dispositivo, que se reanudó a las 9.10 horas bajo la dirección y coordinación del Teniente Adjunto de Pola de Siero, participarán cinco patrullas de Seguridad Ciudadana de las Compañías de Langreo, Oviedo, Avilés y Pravia; tres agentes de la Policía Local de SMRA; dos policías locales de Langreo; uno de Pravia; cuatro bomberos de Asturias; cuatro efectivos de Cruz Roja; 14 efectivos de Protección Civil de Laviana, SMRA y Langreo; un piloto de dron de Bomberos de Asturias y un coordinador de Cruz Roja.

El instituto armado ha indicado que las condiciones del río Nalón hoy no son "buenas" debido a la gran cantidad de agua que arrastra por las lluvias de los últimos días.