Reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género de Siero y de Noreña.

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) - La concejala de Educación, Igualad y Juventud de Siero, Eva Iglesias, ha explicado que 137 mujeres cuentan con protección policial o de la Guardia Civil en los concejos de Siero y Noreña, tras presidir este viernes la reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género de Siero y de Noreña.

En esta reunión han participado miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Local, la abogada del centro asesor de la mujer de Siero, técnicos municipales de servicios sociales de los Ayuntamientos de Siero y Noreña, representantes de Delegación de Gobierno y personal del Centro Penitenciario de Asturias.

En el encuentro, se abordó el análisis de los casos existentes, la valoración del riesgo y las medidas administrativas. Actualmente, 137 mujeres cuentan con seguimiento policial en Siero y Noreña por situaciones de violencia de género. En concreto, la Policía Nacional realiza el control de 49 casos; la Policía Local de Siero de 35, la Guardia Civil del puesto de Pola de Siero de 19 y la Guardia Civil de Noreña de 34. De los expedientes, hay 12 mujeres con nivel de protección medio y 125 bajo.