El 23 Foro de Empleo bate récord con más de un centenar de ofertas de contratos de trabajo de 44 empresas

Apertura del 23 Foro de Empleo, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha destacado este miércoles en Gijón el arranque del 23 Foro de Empleo, que en esta edición bate récords con más de un centenar de ofertas de trabajo y un total de 109 empresas y entidades con estand propio.

Villaverde, en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de la inauguración del Foro, ha resaltado que este evento cada año se consolida más y cuenta con más presencia tanto de empresas como de estudiantado.

"Creo que esto también es una expresión del músculo de la Universidad de Oviedo", ha reivindicado. En concreto, un total de 44 empresas buscarán, este miércoles y jueves, cubrir 175 puestos, de los que 102 son contratos y los 73 restantes forman parte del Programa Suma Talento, de becas remuneradas que gestiona la Fundación Universidad de Oviedo (FUO).

Entre las novedades, ha citado 'Un Café con...', que consiste en tomarse un café con alguien del mundo de la empresa, de los distintos sectores, para charlar de forma distendida sobre la experiencia de esa persona en ese ámbito.

El rector ha apuntado que forma parte del conjunto de actividades que ponen a disposición del estudiantado para ayudarles a entrenarse en ese paso "tan complejo", que es de su etapa formativa como estudiante universitario a su incipiente inicio de vida profesional.

Además, se imparten varios talleres sobre perfiles, currículum, LinkedIn, cómo actuar en redes sociales o cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo.

Otra novedad es el Pasaporte al Empleo, donde se anima a los asistentes a recorrer los diferentes estand para obtener sellos. Entre quienes completen el itinerario, se sorteará un premio diario de 300 euros.

Villaverde ha incidido en que uno de los objetivos de la Universidad de Oviedo es que las empresas y las instituciones vean también en el Foro "no solo un escaparate, sino una herramienta para captar talento universitario", ha señalado.

Preguntado acerca del perfil que buscan las empresas, el rector ha asegurado que hay ofertas de empleo en las cinco grandes ramas de conocimiento, si bien donde más hay, con casi 80, es en la rama de Ciencias Jurídicas Sociales.

Es por ello, que ha considerado que hay un "tirón fuerte" en ese campo, sobre todo de los dobles grados de Derecho y de Administración de Empresas.

En siguiente lugar ha situado a la rama de ingeniería, donde Asturias es "especialmente potente", para a continuación citar el ámbito de Ciencias de la Salud y Ciencias. Aunque en menor medida, ha señalado que también hay ofertas en el ámbito de Humanidades.

IMPACTO DE LA IA

En cuanto al previsible impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el empleo futuro, Villaverde ha indicado que en el campo de la ingeniería se busca mucho perfil muy relacionado con el mundo de la ciberseguridad y la IA, a lo que ha apuntado que los perfiles informáticos siguen siendo" muy demandados".

En cualquier caso, ha puesto de ejemplo el Derecho Constitucional que, "con o sin IA, es el mismo". Otra cosa es, según él, que se utilicen herramientas de Inteligencia Artificial para mejorar el desempeño docente, cosa que ha comentado que ya están haciendo, y otra cosa es que cuando explique Derecho Constitucional, tenga en cuenta el fenómeno de la IA, "que está cambiando diversos parámetros en el análisis constitucional", ha matizado.

"Estoy pensando, por ejemplo, el impacto que puede tener la Inteligencia Artificial en el mundo de la libertad de expresión, de la libertad de comunicación o en los sistemas electorales y en los procedimientos electorales", ha señalado el rector.

Unido a ello, ha dicho querer corregir una imagen que a veces se transmite, según Villaverde, que es que parece que la Universidad pública, y en particular la Universidad de Oviedo, no está al cabo de la calle.

Sobre ello, ha recalcado que son las universidades las que están generando esos desarrollos, a lo que ha insistido en que los emprendedores que desarrollan plataformas y aplicaciones en Inteligencia Artificial son universitarios y son universidades o personas ligadas o que han salido de las universidades.

Por otra parte, ha resaltado que los estudios de la Universidad de Oviedo que tienen una relación directa con el mundo de la informática y de los sistemas informáticos, en particular los ofertados en la Escuela de Ingeniería Informática, llevan muchísimos años con asignaturas y con estudios dedicados precisamente a los desarrollos de Inteligencia Artificial, porque eso al final forma parte "de lo más vanguardista y de la mayor actualidad en la formación".

"Eso, obviamente, está presente en nuestros estudios y, por eso, nuestros egresados en ese ámbito son tan demandados por las empresas y por el sector productivo", ha sostenido Villaverde.

FACTOR DE COMPETITIVIDAD

Junto a él ha hablado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha puesto a la Universidad de Oviedo de ejemplo de factor de competitividad de Asturias.

"Uno de los factores y de las cosas que hacen competitiva una región, cuando uno apuesta por esta promoción económica basada en la innovación, basada en el talento, es justamente una universidad pública de calidad y fuerte, que es en lo que nos hemos venido ocupando estos años", ha indicado Sánchez.

Respecto al Foro, ha visto en él una "muy buena oportunidad", tanto para que los egresados como para los estudiantes, de conocer de primera mano las diferentes ofertas que plantean las empresas y viceversa, que las empresas conozcan cuál es el talento de la Universidad de Oviedo.

El consejero ha llamado la atención sobre que el futuro viene muy marcado por todo lo tecnológico, pero este último, a su vez, viene marcado por las personas que salgan de Ciencias Sociales y de Humanidades.

Es por ello que, según él, cada vez más, las empresas tecnológicas, sobre todo, están incorporando estos perfiles, a fin de evitar sesgos y un mal funcionamientos de la Inteligencia Artificial.

Ha resaltado, por otro lado, que el Servicio Público de Empleo cuenta con un estand también en este Foro, por primera vez, que da fe de la apuesta que están haciendo porque este llegue y trascienda de dar una imagen de una oficina a ser un servicio de intermediación, donde tanto las empresas como los egresados puedan acudir para ayudarles en esta búsqueda a través de acciones formativas, por ejemplo.

Sánchez ha resaltado, además, que recientemente el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha arrojado datos sobre la empleabilidad de los egresados de la Universidad asturiana, en los que se constata que la empleabilidad de estos a los cuatro años es del 80 por ciento. Un porcentaje algo más alto que el 75 por ciento de hace cuatro años, y un dos por ciento por encima de la media nacional.

Unos datos que, para él, dan buena cuenta de los esfuerzos que se están haciendo tanto desde la Universidad pública asturiana como desde el Gobierno del Principado, a lo que ha puesto de ejemplo el contrato programa o la gratuidad de matrícula.

Sánchez ha puesto en valor que esos cinco puntos porcentuales de mejora sitúa a Asturias entre las cinco mejores comunidades autónomas en cuanto a la empleabilidad, lo que muestra el trabajo que se viene realizando en foros como este desde hace 23 años.

UNIVERSIDAD EUROPEA

Preguntado sobre la Universidad Europea, ha apuntado que el expediente sigue en tramitación. Ha recalcado, a este respecto, que son expedientes que hay que analizar "con mucho rigor".

El consejero ha explicado que el Principado es el encargado de velar porque las propuestas reúnan la calidad requerida y ha apuntado que informarán sobre ello cuando se vaya a elevar el expediente al Consejo de Gobierno.