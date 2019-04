Iglesias: "Os necesitamos despiertos, organizados, atentos, defendiendo cada día la Democracia"

Actualizado 05/04/2019 20:42:15 CET

432147.1.500.286.20190405194947

GIJÓN, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto este viernes en Gijón un acto de "radicalidad democrática" para decir la verdad frente a "cloacas" de corrupción y frente quien vierte mentiras hacia su organización política.

Ha confiado este viernes en Gijón, en este sentido, en llegar al Gobierno tras las elecciones generales del próximo 28 de abril, pero ha advertido de que necesita a los ciudadanos "despiertos, organizados, atentos, defendiendo cada día la Democracia"

"Si algo sabéis en Asturias es que los derechos no se negocian, los derechos se conquistan", ha trasladado Iglesias. Así lo ha señalado durante su participación en un encuentro con militantes en el polideportivo de la parroquia gijonesa de La Camocha, con un aforo para 700 personas que se ha quedado corto según la organización.

Este ha incidido en que en los últimos días hay que les llaman radicales cuando solo dicen verdades. Ha defendido, en este sentido, que no ha dicho más que obviedades, como que los dueños de las multinacionales o los fondos buitres tienen más poder que los diputados.

"Decir la verdad es un acto de radicalidad democrática", ha insistido, para después señalar que si están tan nerviosos los bancos es porque van a tener que devolver el dinero que les prestaron los ciudadanos si Podemos gobierna.

Ha apuntado, unido a ello, que se habla mucho "de cloacas", En este sentido, ha apuntado que no sabe por qué tienen problema en reconocer que un grupo de policías corruptos acabaron forrados de dinero cuando los agentes de base tenían que pagarse de sus bolsillos los chalecos antibalas.

Sobre esta cuestión, ha indicado que el problema no es si las órdenes las dio por ejemplo Soraya Saenz de Santamaría o Mariano Rajoy, por ejemplo, sino que el problema de la trama criminal era un conjunto de dispositivos para difundir mentiras a través de determinados periodistas suministrando noticias "falsas", acusándoles de cosas como tener cuentas en paraísos fiscales.

PEQUEÑAS VERDADES ANÓNIMAS

"El día 28 hay que llenar las urnas de pequeñas verdades anónimas", ha animado a los presentes, a los que ha advertido de que hay quien no quiere que lleguen al Gobierno. "Os propongo un acto de radicalidad democrática; leer la Constitución", ha añadido.

De la Constitución ha recalcado que el artículo 35 habla del derecho al trabajo, sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, "y no se cumple". Sobre esto, ha apuntado que en este país las mujeres siguen sufriendo la brecha salarial y los jóvenes la pecariedad, además de que se está destruyendo el tejido industrial.

La solución, a su juicio, es solo derogar dos reformar laborales y ellos están dispuestos a hacerlo, se ha comprometido. Ha recalcado, además, que tampoco hace falta decir 15 veces la palabra España en un mitin, basta con reducir la jornada para repartir el trabajo. Ha apostado, además, por acabar con el fraude de la temporalidad, por más contratos indefinidos y por subir los salarios.

Iglesias ha recalcado, unido a ello, que incluso quien no les votó reconoce que si no están en el Gobierno no se luchará contra las "infames puertas giratorias" en las que ex presidentes acaba sentándose en consejos de administración de empresas energéticas y tampoco se va a apostar por el sector industrial o derogar las reformas laborales.

En cuanto a la política industrial, ha apuntado que utilizará la SEPI para intervenir a Alcoa, pero para ello ha apuntado que necesitan trabajadores preparados y fuertes. Se ha comprometido también a intervenir el mercado de la vivienda y parar los fondos buitres. Iglesias ha asegurado que defenderán los derechos de los trabajadores.