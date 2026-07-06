Los 34 accidentes registrados este fin de semana en Asturias se saldan con un fallecido y un herido grave

Archivo - Tráfico en la Avenida de Santander, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras asturianas han registrado un total de 34 accidentes de tráfico durante el fin de semana, con un balance de un fallecido, un herido grave, once heridos leves y cinco personas pendientes de valoración, según los datos facilitados por la Guardia Civil.

Por jornadas, el viernes 3 de julio se contabilizaron diez accidentes de tráfico en la red viaria asturiana, con tres heridos leves y una persona pendiente de valoración.

El sábado 4 de julio se registraron otros diez siniestros viales, con un fallecido y tres heridos leves. Dos personas quedaron pendientes de valoración.

Finalmente, el domingo 5 de julio se cerró el fin de semana con 14 accidentes de tráfico, que dejaron cinco heridos leves, dos personas pendientes de valoración y un herido grave.