La 39ª edición de la Semana Negra se celebrará en L'Arbeyal del 3 al 12 de julio

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GIJÓN, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La trigésima novena edición de la Semana Negra se celebrará del 3 al 12 de julio en los terrenos de L'Arbeyal, consolidándose como el festival literario, cultural, reivindicativo, festivo y popular más longevo de España desde su fundación en 1988. El certamen llegará este año con nuevas propuestas y actividades que se irán desvelando progresivamente hasta su inicio.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la creación del 'Premio Domingo Villar-Semana Negra', un galardón que nace para reconocer la trayectoria de autores del género negro en español y cuyo primer ganador es el escritor Lorenzo Silva. El jurado ha valorado su extensa carrera, su aportación decisiva al género y la creación de personajes emblemáticos como Bevilacqua y Chamorro.

El cartel oficial de este año ha sido realizado por el ilustrador chileno Félix Vega Encina, reconocido por su obra en la historieta latinoamericana y por su capacidad para entrelazar lo fantástico con la memoria histórica.

EL CÓMIC Y LA CRÍTICA SOCIAL

El cómic tendrá un papel central en la programación a través de la exposición 'Trabajar cansa', una muestra que abordará la precariedad laboral, el sindicalismo, el trabajo no remunerado, la salud laboral y la siniestralidad. La exhibición incluirá obras de autores como Alfonso López, Miguelanxo Prado, Ángel de la Calle, Elías Tañó y Elena Mistrello.

De forma paralela, se llevarán a cabo presentaciones de novelas gráficas y proyectos que abarcan temáticas desde el anarquismo hasta la Transición española o la dictadura argentina, además de intervenciones artísticas en directo.

La programación cultural se completará con exposiciones fotográficas, como la de Victoria Iglesias, y contará con la presencia de invitados internacionales de la talla de Elmer Mendoza y Barbara Baraldi. Asimismo, participarán numerosos autores de novela negra en lengua española y se rendirán homenajes a figuras destacadas como Rambal y Xuan Bello.