Los 54 accidentes de tráfico registrados este fin de semana en Asturias dejaron 20 personas heridas leves

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asturias registró este fin de semana un total de 54 accidentes de tráfico, que dejaron 20 personas heridas leves y una más pendiente de valoración médica, según datos facilitados a Europa Press por la Guardia Civil de Asturias.

El viernes 7 de noviembre se registraron 23 siniestros con ocho heridos leves. El sábado 8 se notificaron 16 accidentes y cuatro heridos leves.

Finalmente, el domingo 9 se contabilizaron 15 siniestros, con ocho heridos leves y una persona cuya situación sanitaria está pendiente de evaluación.