Los 782 aspirantes a la Policía Local de Oviedo tienen caducado el certificado médico exigido para la oposición

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OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 782 aspirantes --entre admitidos y excluidos-- que participan en el proceso selectivo para cubrir plazas de la Policía Local de Oviedo se encuentran actualmente con sus certificados médicos oficiales caducados. La situación se produce tras haber expirado la validez legal del documento, debido a que el tribunal calificador cerró el plazo de subsanaciones el 8 de octubre de 2025.

Según han advertido fuentes del colectivo de afectados a Europa Press, esta circunstancia genera una "grave inseguridad jurídica" y dejaría al Ayuntamiento de Oviedo como el "responsable civil directo" ante cualquier lesión o percance de salud que pudiera sufrir un opositor durante el desarrollo de las pruebas físicas, dado que el documento oficial cuenta con una validez máxima de 90 días naturales.

Critican que el mencionado certificado --cuyo coste oscila entre los 25 y los 35 euros-- no sea requerido el mismo día de la realización de las pruebas físicas, que es la práctica habitual en los procesos selectivos para garantizar la vigencia del estado de salud del participante. El desembolso económico global realizado por los opositores superaría los 21.000 euros.

El Ayuntamiento de Oviedo anunció ayer a través de su cuenta en la red social X que "debido a incidencias administrativas que afectan al proceso, se suspende la convocatoria para la provisión de 32 plazas de Agente de Policía Local en turno libre". La primera prueba estaba prevista para este miércoles 3 de junio de 2026, a las 17.00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

La paralización del proceso llega después de que la publicación de las bases se realizase mediante un edicto municipal en lugar de su publicación obligatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), un defecto de forma que obligará a abrir un nuevo plazo de diez días hábiles, agravando el retraso acumulado del proceso selectivo paralizado en 2022 a raíz de una denuncia del sindicato CSIF.