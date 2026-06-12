El 95,12% del estudiantado aprueba la PAU en Asturias en la convocatoria de junio

Estudiantes de la PAU en Asturias - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 95,12% de los 4.440 estudiantes que realizaron la fase de acceso de la Prueba de acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de junio de este año en Asturias ha conseguido superar los exámenes.

El porcentaje es ligeramente superior al obtenido el año pasado, cuando aprobó 94,57 % del estudiantado examinado. Por género, han sido aptos el 95,67 % de los hombres y el 94,68 % de las mujeres.

La nota media general de la PAU de este año ha sido de 7,4, una calificación muy similar a la de junio del año pasado, un 7,355. De nuevo, la nota más alta en esta convocatoria de 2026 ha sido de 10 y un total de 536 personas han obtenido una media igual o superior a 9.

Por asignaturas de la fase de acceso, en Lengua Castellana y Literatura II el porcentaje de personas aprobadas se sitúa en el 84,33 % y la nota media es de 6,613. En cuanto al inglés, aprueba el 76,14 % del estudiantado, con una nota media de 6,535. En Historia de España el porcentaje de aprobados asciende a 80,56 % y una nota media de 6,76, mientras que en Historia de la Filosofía hay un 88,37% de personas aprobadas y una nota media de 7,252.

En las pruebas correspondientes a las materias troncales de modalidad de Bachillerato, el porcentaje de aprobados en Matemáticas II es del 80,28 % con una nota media de 6,862; en la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II es del 84,79 %, con una nota media de 6,881; en Latín II es del 69,21 %, con una nota media de 5,84 , en Dibujo Artístico II es del 93,10 %, con una media de 7,11; en Análisis Musical II, es del 100% con una media de 8,45; en Artes Escénicas es del 100% y una nota media de 7,66 y en Ciencias Generales es del 57,89%, con una nota media 5,13.

En la fase de admisión destacan los resultados obtenidos en las asignaturas de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, con el 90,73% de aprobados y una nota media de 7,6; Física, con el 76,87 % de aprobados y una nota media de 6,62; Química, con un porcentaje de aprobados del 89,07 % una nota media de 7,67; Geografía, con un 46,04% aprobados y una nota media de 4,70 y Biología, con un 71,79 % de aprobados y una nota media de 6,20.

Asimismo, han realizado exclusivamente la fase de admisión un total de 720 estudiantes, 425 procedentes de ciclos formativos de grado superior y 295 procedentes de bachillerato.

Los estudiantes disponen en el momento de conocer los resultados de la prueba PAU de la nota de acceso a la Universidad (60 % nota Bachillerato + 40 % nota fase acceso) y de las calificaciones de las asignaturas evaluadas en la fase de admisión. La nota de admisión para los estudios de Grado (base 14) no figura entre los resultados presentados por cuanto es propia de cada Grado y solo se puede conocer en el momento de solicitar plaza para cada estudio correspondiente.

Las revisiones de los exámenes se solicitarán exclusivamente online -nunca en el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad- desde el día 12 (a partir de las 12 horas) al 17 de junio (hasta las 12 horas).

La nota revisada se publicará el día 24 de junio a partir de las 19 horas, pudiendo generar el certificado digital de resultados definitivo para estudiantes con reclamaciones a partir de las 10 horas del día 25 de junio.