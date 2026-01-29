El 98% de los usuarios se declara satisfecha o muy satisfecha con la atención en Centros Municipales

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera (centro), durante la presentación del avance de los resultados de la encuesta de satisfacción encargada por el Servicio de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El avance de los resultados de la encuesta de satisfacción encargada por el Servicio de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Gijón refleja una nueva mejora en la valoración que la ciudadanía realiza del servicio durante el año 2025.

Según estos datos, el 98 por ciento de las personas usuarias se declara satisfecha o muy satisfecha con la atención recibida en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía y Centros Municipales Integrados, dos puntos porcentuales más que el año anterior.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento de Gijón, el trabajo ha sido llevado a cabo por la consultora Invesmark, con encuestas realizadas entre el 24 y el 28 del pasado mes de noviembre, a partir de una muestra muy representativa de 610 encuestas a los usuarios de centros y oficinas.

Por oficinas, los niveles de satisfacción se mantienen en valores muy altos, aunque con ligeras diferencias entre ellas. Destacan especialmente las oficinas de La Calzada y El Llano, que alcanzan el 100 por ciento de usuarios satisfechos, con una valoración media de 4,9 puntos sobre 5.

También sobresale La Arena, con una de los mayores niveles de satisfacción, donde el 96 por ciento de los usuarios se declara muy satisfecho, y una media igualmente de 4,9 puntos.

Asimismo, la oficina de El Coto registra la media más alta de todas, con 5,0 puntos, un 94,9 por ciento de usuarios muy satisfechos y un 97,5 por ciento de satisfacción global.

Por su parte, Antiguo Hogar presenta una media de 4,6 puntos, con un 94,5 por ciento de usuarios satisfechos, mientras que Gijón Sur alcanza también una media de 4,6 puntos y un 96,5 por ciento de satisfacción, concentrándose en ambos casos un mayor porcentaje de respuestas en la categoría de "satisfecho".

Los factores que generan mayor nivel de satisfacción son los ligados a la atención y al trato: amabilidad del personal, facilidad de acceso a las oficinas, ambiente agradable de la oficina, disposición del personal para resolver dudas y, sobre todo, el tiempo dedicado a la atención.

Este indicador ha sido uno de los que más ha mejorado con respecto a 2024 (del 94,7% al 98,3%), pues solo el 14,7 por ciento de las personas atendidas tuvo una espera superior a los 10 minutos, siendo el tiempo medio de atención durante el trámite de 5,7 minutos.

Parecidos niveles de satisfacción (4,7 puntos de media sobre 5) alcanzan los servicios prestados por los centros municipales integrados.

En estos equipamientos, si exceptuamos la Oficina de Atención a la Ciudadanía, los servicios más utilizados, por orden de uso, son: biblioteca, cajero ciudadano y piscina.

Los aspectos más valorados son la disponibilidad de varios servicios en el mismo lugar, la limpieza y mantenimiento de las instalaciones y la amabilidad y trato del personal. Todos con 4,8 puntos.

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, ha resaltado que "son unos resultados muy positivos y motivo para felicitarnos, pero también una responsabilidad".

"Alcanzar estos niveles de satisfacción cuesta mucho, pero mantenerlos exige un esfuerzo constante", ha agregado el edil, quien ha señalado que les animan a seguir trabajando para conservar lo que funciona bien y mejorar en aquellos pequeños aspectos donde aún tenemos margen.