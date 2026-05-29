Abren investigación en Asturias por la 'Santina Queer' y posible delito religioso

Archivo - Varias personas llevan a la 'Santina Queer'. - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción de Villaviciosa ha acordado abrir diligencias previas por un posible delito contra los sentimientos religiosos tras la denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra los responsables de la denominada 'Santina Queer', exhibida durante la manifestación del 8 de marzo en Asturias.

Según la resolución judicial, existen indicios de un posible delito de escarnio religioso, por lo que se investigarán los hechos ocurridos en Villaviciosa durante la citada jornada, en la que un grupo vinculado a Asamblea Moza d'Asturies desfiló con una imagen que imitaba a la Virgen de Covadonga, modificada con símbolos trans, banderas arcoíris y otros elementos considerados ofensivos para los católicos.

En su denuncia, Abogados Cristianos sostiene que la figura reproducía deliberadamente la estética de una procesión de Semana Santa mediante una falsa Virgen de Covadonga adornada con gafas de sol, simbología trans y banderas arcoíris, mientras se coreaban consignas contra la Iglesia y el Arzobispo de Oviedo. La organización considera que los hechos constituyen "una burla organizada y consciente" contra uno de los principales símbolos religiosos de Asturias.

La magistrada ha acordado la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas la identificación de los responsables de la organización, la citación como investigados de sus representantes y la toma de declaración a testigos.

Desde Abogados Cristianos recuerdan que la entidad ha obtenido resoluciones judiciales en casos similares relacionados con actos que consideran ofensivos contra símbolos cristianos, como la condena a las organizadoras de la denominada procesión del 'Chumino Rebelde' en Málaga.

La presidenta de la organización, Polonia Castellanos, ha señalado que llevan demasiado tiempo "viendo cómo algunos colectivos utilizan el cristianismo como objetivo de sus provocaciones ideológicas" y ha añadido que "nunca se atreverían a hacer algo parecido con otras religiones".

Asimismo, Castellanos ha defendido que "la Virgen de Covadonga no es un símbolo político ni una excusa para hacer propaganda", sino "un símbolo sagrado para millones de españoles que merece el mismo respeto que cualquier otra confesión religiosa".