Accidente minero en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) con a menos dos personas atrapadas

Protesta de los trabajadores de la mina de Vega de Rengos en Oviedo el pasado mes de mayo. - CCOO

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas se encuentran atrapadas a más de un kilómetro del acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, y no se está pudiendo establecer comunicación con los afectados, según los primeros datos recogidos por Europa Press. La Brigada de Salvamento Minero ha llegado hasta el lugar del suceso en helicóptero y se han movilizado Bomberos de Asturias, SAMU, UVI Móvil y la Guardia Civil para colaborar en la operación de rescate.

Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, despúes del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

La Dirección General de Minas decretó el 6 de abril la paralización provisional del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) para comprobar si los trabajos que se llevaban a cabo se ajustaban al permiso concedido. Esta situación llevó a los trabajadores a manifestarse en Oviedo. La Consejería dió el visto bueno el 5 de junio para que los 70 trabajadores volviesen a su trabajo tras comprobar que la empresa cumplía todos los requisitos.