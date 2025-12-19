Acordada la prórroga del ERTE de ArcelorMittal hasta el 31 de diciembre de 2027

Archivo - Vista de la fábrica de acero de ArcelorMittal en Gijón, Asturias (España). (Archivo) - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La multinacional ArcelorMittal y las organizaciones sindicales han llegado este viernes a un acuerdo para la prórroga del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 2025, por causa productiva y que afectaría a las empresas del Clúster (Asturias, Sagunto, Lesaka y Etxebarri) y del sector de Distribución - AMDS.

El ERTE tendrá una duración de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027. El acuerdo fija el 90 por ciento del Complemento salarial, además de no afectar a las pagas ni a las vacaciones.

En cuanto a los porcentajes por plantas, será el siguiente: 15 por ciento Asturias; 15 por ciento Sagunto; 40 por ciento Etxebarri; 35 por ciento Lesaka, 20 por ciento Distribución; y 40 por ciento AMDS, según un comunicado de CCOO.

Asimismo, contempla que debe existir paro de instalaciones para su aplicación, pudiendo aplicar a los departamentos transversales como máximo el porcentaje de la planta. El seguimiento de aplicación es a nivel estatal y local, a través de las comisiones de seguimiento del ERTE.

CCOO, por su parte, ha incidido en que aun no quedando "lo suficientemente acreditada" la totalidad de las causas del ERTE. Respecto a la duración del ERTE, ha apuntado que es consciente de la existencia de cierta desaceleración en cuanto a las producciones en este final de año, "agravada por la negativa del Grupo a asumir las inversiones sobre descarbonización ya comprometidas, poniendo en riesgo nuestro futuro a medio y largo plazo", ha recalcado.

Además, han indicado que contrasta con las previsiones al alza anunciadas en el ultimo Comité de Empresa Europeo previstas para el año que viene.

Dicho esto, han remarcado que no se pueden obviar los riesgos a que los que se enfrenta la multinacional, máxime por la situación que está atravesando la fase caliente en Asturias (Hornos Altos y Sínter), así como la presión por las importaciones y la desindustrialización siderúrgica que está sufriendo Europa.

Por parte de CCOO, UGT y USO se ha trasladado que las medidas de acompañamiento del plan social pactado en esta prorroga, sean las mismas en caso de que en otros centros no contemplados en la presente prorroga se pueda plantear la necesidad de negociar un ERTE ETOP.

Con todo, han justificado que han optado por el acuerdo ya que las garantías de acompañamiento pactadas en la presente prórroga del ERTE deberían servir para facilitar un mecanismo que no aumente la repercusión que tendrá en el personal de los diferentes centros, así como en las instalaciones.

"Esta medida debería dar estabilidad en el empleo y minimizar las pérdidas económicas para los trabajadores que finalmente se vean afectado", han opinado desde CCOO.