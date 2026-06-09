Acuerdo laboral en Gijón: Autoridad Portuaria, UGT y CCOO sellan el III Convenio

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GIJÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, y las representantes sindicales de UGT, Ana Gutiérrez, y de CCOO, Teresa Álvarez, ha firmado este martes el Acuerdo de Empresa del III Convenio Colectivo de la entidad, después de que el documento recibiera el visto bueno de Puertos del Estado.

El nuevo acuerdo aplica cambios en los horarios del personal (flexibilidad, jornada de verano u horario especial de la Semana Grande, por ejemplo) y en los pluses de Calidad, Productividad y Evaluación de Desempeño, según una nota de prensa de la entidad portuaria gijonesa.

Además, se regula el funcionamiento de los contratos de sustitución cuando no se dispone de bolsa de trabajo, las jornadas de teletrabajo anuales y se establece un protocolo de desconexión digital.