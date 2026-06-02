Un acusado de agredir sexualmente a una mujer en el Parque de Invierno de Oviedo en 2025 acepta 5 años de cárcel

Archivo - Juzgados de Oviedo. Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en Oviedo en julio de 2025 ha quedado este martes visto para sentencia en la Audiencia Provincial, después de que el procesado aceptase cinco años de cárcel tras reconocer los hechos.

Según ha informado la Fiscalía del Principado de Asturias en nota de prensa, el acusado es un hombre natural de Colombia en situación irregular en España. Durante la madrugada del 10 de julio de 2025, se encontraba en el Parque de Invierno con varias personas en una zona del parque "en la que pernoctan personas sin recursos". El Ministerio Fiscal sostiene que, en un momento dado, aprovechando que se quedó a solas con la víctima, se acercó a ella y la agredió sexualmente.

Instantes después, aprovechando un descuido, la mujer golpeó con una silla al procesado y logró zafarse de él, escapando del lugar para refugiarse en una zona de arbustos cercana, hasta que el procesado abandonó el lugar mientras profería expresiones tales como: "puta, pendeja, que al negro le gusta que estés en el suelo".

Finalmente, las personas que los acompañaban, al percatarse de la situación en la que se encontraba la mujer, avisaron a la Policía y retuvieron al procesado hasta la llegada de los agentes. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y un delito leve de lesiones.