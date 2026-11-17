Recreación de la instalación de Villaperi. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado por 27.485.724 euros la primera fase de la red que llevará agua regenerada desde la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villaperi hasta el área industrial de Veriña.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 27 meses, permitirán incorporar nuevos recursos al sistema de abastecimiento y aprovechar mejor el agua disponible.

Este primer tramo tendrá unos 16 kilómetros de conducciones entre Villaperi, en Oviedo, y Veriña, en Gijón. Forma parte de una red de 64 kilómetros que permitirá extender progresivamente el suministro de agua regenerada a las principales áreas industriales de Gijón, Avilés, Siero y Oviedo.

Según ha informado el Principado, la actuación se integra en el conjunto de proyectos que impulsa el Principado para duplicar la capacidad de suministro de agua de Asturias y reforzar la seguridad hídrica de la comunidad.

La transformación de Villaperi en una gran biofactoría permitirá disponer inicialmente de 6,3 hectómetros cúbicos de agua regenerada al año para usos industriales. En total, 6.300 millones de litros que, una vez tratados, podrán volver a utilizarse.

El proyecto incluye, además, una planta de regeneración de agua, instalaciones fotovoltaicas para producir energía renovable y un sistema avanzado de tratamiento de fangos que permitirá reducir residuos y generar energía a través del biogás obtenido de los fangos. Todas estas actuaciones comparten un mismo propósito: aprovechar mejor los recursos y avanzar hacia un modelo de economía circular.

El alcance de esta infraestructura va más allá de la actividad industrial. Al contar con agua regenerada para determinados procesos, las empresas podrán reducir el uso de agua potable y dejar disponibles esos recursos para el abastecimiento de la población y otras necesidades.

Así, cada metro cúbico regenerado que utilice la industria será un metro cúbico de agua potable que podrá destinarse a otros usos. Esto ayudará a reducir la presión sobre los recursos convencionales y a reforzar las garantías de suministro.