Adjudicada al escultor Miguel Arrontes la escultura homenaje a Arturo Fernández en Gijón

Archivo - Arturo Fernández. - Javier Ramírez - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Concejalía de Cultura Museos e Industrias Creativas, ha adjudicado al escultor Miguel Arrontes Díaz el contrato para la realización de una escultura en homenaje al actor gijonés Arturo Fernández, por un importe de 59.989 euros, IVA incluido.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el artista es también autor de la escultura dedicada a Rambal, instalada en 2023 en la plaza del Lavaderu en Cimavilla. Asimismo, la nueva escultura se instalará en un espacio público de Gijón y formará parte del parque escultórico municipal.

La concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, ha destacado que "con esta iniciativa queremos rendir un homenaje permanente a Arturo Fernández, un reconocido y orgulloso gijonés y un actor que, a lo largo de su extensa trayectoria profesional, siempre mantuvo un vínculo muy especial con su ciudad natal".

La previsión municipal es que la escultura pueda estar instalada antes de que concluya el presente año, siempre que los trabajos se desarrollen conforme al calendario previsto. Su instalación se llevará a cabo una vez completados los preparativos necesarios.