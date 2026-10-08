Adjudicadas por 901.000 euros la renovación de la carretera AS215 entre Tineo y La Florida

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado las obras de mejora de la AS-215, entre Tineo y La Florida, con un presupuesto de 901.744 euros.

Se trata de otra de las actuaciones incluidas en el programa del suroccidente y supondrá renovar la práctica totalidad de la vía, 6,6 kilómetros, para ofrecer mejores condiciones de seguridad y mayor confort en la conducción.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el plazo de ejecución de los trabajos es de siete meses y la empresa adjudicataria ha sido Arposa 60 S.L.

El proyecto incluye renovar todo el firme desde las afueras de la capital tinetense, ya que la travesía urbana se encuentra en buen estado de conservación, hasta el final de la carretera. También se actuará en el sistema de drenaje y se sustituirán los elementos de seguridad y de señalización vertical y horizontal.