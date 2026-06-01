Adjudicadas en Siero las obras de reparación del camino de Vio a Picalloreu en la parroquia de Anes

Ángel García, Segundo Por La Izquierda - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, han ofrecido este lunes una rueda de prensa para anunciar que el Ayuntamiento de Siero ha adjudicado las obras de mejora del camino de Vio a Picalloreu, en la parroquia de Anes.

Han explicado que cuentan con un presupuesto de 149.919 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Tal y como detallaron los ediles la actuación pretende mejorar el camino que da acceso al núcleo rural de Picalloreu desde el camino de Vio.

Actualmente, la vía presenta una superficie en aglomerado irregular y envejecido, por lo que requiere una renovación de su capa de rodadura. Gracias a los trabajos proyectados, se pasará del ancho actual de 3,95 metros un ancho medio de 4,54 metros.

El proyecto se completa con la reparación de unos 105 metros de un ramal que da acceso a un pequeño núcleo de viviendas en la parte alta de Picalloreu (este tramo tendrá un ancho de 3,75 metros) por lo que la actuación completa se desarrolla sobre una longitud total de 1.030 metros.

Las obras incluyen, además de la renovación del firme, la mejora de la red de drenaje del propio camino, añadiendo cunetas, así como la creación de caños de desagüe trasversal.