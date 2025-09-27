Adjudicado el nuevo contrato de limpieza de las instalaciones deportivas municipales

OVIEDO 27 Sep. (EUROPAP PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado la adjudicación del nuevo contrato del servicio de limpieza de las instalaciones adscritas al Patronato Deportivo Municipal (PDM), con un presupuesto total de 1.539.807,88 euros (IVA incluido) para los dos próximos años, prorrogable otros dos periodos anuales.

El contrato garantiza la limpieza y mantenimiento higiénico de un total de 14 instalaciones deportivas municipales, entre las que se incluyen las piscinas climatizadas de La Pola y Lugones, los polideportivos de El Berrón, La Fresneda, Lugones, Carbayín Alto y el nuevo Polideportivo de La Pola, así como el Polideportivo Leandro Domínguez, el gimnasio de Carbayín Bajo, los centros deportivos de Lieres y Leceñes y las piscinas exteriores de La Pola, Lugones y Lieres.

El servicio, cuya supervisión corresponde al Patronato Deportivo Municipal, tiene por objeto mantener las instalaciones en condiciones óptimas de higiene, salubridad y conservación, garantizando la adecuada prestación de las actividades deportivas y de ocio que se desarrollan en ellas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Siero, el contrato tiene una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por periodos anuales hasta un máximo de cuatro. Incluye un sistema de control y evaluación continua de la prestación, con especial atención a las zonas de mayor uso, como vestuarios, aseos y playas de piscina. La adjudicataria asumirá la dotación de todos los medios materiales y consumibles necesarios, incluidas máquinas fregadoras industriales para las canchas de los principales polideportivos, y dispondrá de una bolsa de horas anuales para atender limpiezas extraordinarias derivadas de eventos o incidencias.