Adjudicado el proyecto y obras de rehabilitación del Palacio de Balsera por 2.765.567 euros

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento adjudicará por 2.765.567,13 euro (IVA incluido) a la empresa Cabero Edificaciones SA el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución de obras de rehabilitación del Palacio de Balsera. El edificio histórico donde estaba ubicado el Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón será utilizado como un gran centro de arte.

Según informa el Ayuntamiento de Avilés la suya ha sido la mejor oferta de las cinco que se presentaron a la licitación, según la Mesa de Contratación municipal.

Tras el traslado del centro educativo de música al antiguo edificio de Correos en la calle La Ferrería, el Palacio de Balsera será destinado a un nuevo espacio cultural.

El contrato tiene un plazo de ejecución de un año y será financiado íntegramente con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation. La actuación se enmarca en el Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, gestionado por la Secretaría de Estado de Turismo, que resolvió favorablemente la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Avilés, asignando una ayuda de 3 millones de euros para la rehabilitación del edificio.