Adjudicados en 672.000 euros los nuevos intercambiadores de transporte de Sama y Riañu. - PRINCIPADO

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias adjudicó en 672.012 euros la instalación de dos nuevos intercambiadores de transporte público en Langreo a la empresa Alvargonzález Contratas, con un plazo ejecución de cuatro meses.

Destaca el Principado que los equipamientos, que se ubicarán en Sama y en las inmediaciones del Hospital Valle del Nalón, en Riañu, contribuirán a mejorar el servicio durante los tiempos de espera en dos puntos que registran una elevada afluencia de viajeros.

La adjudicación de los dos intercambiadores completa el paquete de actuaciones que el Principado impulsa en siete concejos para mejorar la movilidad sostenible, con una inversión de 19,3 millones de fondos europeos Next Generation.

Con esta inversión se crearon nuevas infraestructuras vinculadas al transporte público en Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio.

El intercambiador de Sama se ubicará en la calle Alejandro Ballesteros, a la altura de la estación de autobuses, y sustituirá las dos marquesinas actuales. Será un espacio de 90 metros cuadrados con estructura de acero y vidrio templado, equipado con mobiliario y paneles fotovoltaicos.

El de Riañu tendrá 72 metros cuadrados y se ubicará en el vial del polígono, próximo a la entrada del hospital.