La Administración de Justicia contará con unas 25 nuevas plazas desde enero, apunta Peláez

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez, ha dicho este martes que eseepra que esta misma semana se apruebe una relación de puestos de trabajo que supondrá la incorporación de 25 nuevas plazas en la Administración de Justicia, que supondrá un coste de algo más de un millón de euros.

Peláez así lo ha comentado a los periodistas tras participar en la comisión mixta entre el Principado y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y en presencia del presidente del TSJA, Jesús María Chamorro.

Una de las cuestiones que han tratado es precisamente el cambio previsto en el funcionamiento de la administración de justicia que supone la ley orgánica de Eficiencia de la Administración de Justicia que entrará en vigor el 1 de enero.

"Esperamos llegar al 2 de enero con esas plantillas compuestas", ha dicho el dirigente asturiano en relación a las nuevas 25 nuevas plazas.

Peláez ha dicho que la reforma lagal "supone un cambio de paradigma para el funcionamiento de la administración de justicia para ofrecer un verdadero servicio público" y ha destacado la "implicación" de los jueces y magistrados en Asturias y de Chamorro.

"Nos han mostrado ellos como principales valedores de la Administración de Justicia, pues que tienen dudas sobre cómo va a llegar al 1 de enero esa aplicación de la ley y quieren poder transmitirnos cuáles son sus inquietudes, cómo podemos como Administración prestacional mejorar lo que podemos hacer para que se implante esa norma", ha explicado Peláez sobre la reuníón con los jueces.

En este sentido, el consejero ha avanzado que el Gobierno de Asturias está a punto de aprobar la relación de puestos de trabajo para las nuevas oficinas judiciales "con un importante número de creación de plazas de refuerzo de personal" y que también han hablado sobre aplicaciones informáticas, como la nueva aplicación 'Atenea' que será el nuevo sistema informático.

Peláez ha agradecido "la voluntad de diálogo constructivo" del Tribunal Superior de Justicia para que la reforma se implante "en las mejores condiciones" y ha reiterado que la Administración de Justicia en Asturias tiene "unos números de resolución de conflictos muy altos" gracias a los jueces y magistrados, así como al resto de agentes jurídicos y a la propia Administración del Principado.

CHAMORRO

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha "abogado" por contar con sedes judiciales "más modernas" y un personal "profesionalizado" que responda a los "nuevos retos" de la justicia en el siglo XXI, tras la reunión mantenida con el Principado.

"Yo creo que no hay que perder el acento en que la base, el fundamento de esta organización es la función jurisdiccional, una función que la Constitución diseña como exclusiva y excluyente en su atribución al Poder Judicial y que esa oficina judicial es un instrumento para la oficina judicial", ha afirmado Chamorro.

En este sentido, ha insistido en que "la oficina judicial no tendría sentido si no existiera el Poder Judicial" y ha señalado que la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 1 de enero, "cambia el sistema o las costumbres que tenemos en el funcionamiento de la justicia en España".

Asimismo, ha apuntado que desde el 1 de julio ya se ha desplegado la oficina judicial en 13 partidos judiciales de Asturias, si bien ha reconocido que en Oviedo, Gijón, Langreo y Mieres "el tiempo se nos echa encima" para tener todo preparado el 1 de enero.

UNIFICACIÓN DE SEDES

Pese a que Peláez habló de que seguían trabajando "con discreción" en una solución transitoria antes de la unificación de sedes de Oviedo en Llamaquique, Chamorro ha dicho que desconocía esa alternativa.

El presidente del TSJA ha indicado que también sigue sin conocer los plazos para la unificación de Llamaquique. "Si realmente es una solución que se prolonga como viene ocurriendo, pues quizas seá necesario plantearse alternativas distintas" ha indicado.