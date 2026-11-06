Adrián Barbón ve un "deterioro intencionado de las instituciones" a nivel global

Adrián Barbón, durante su intervención - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha mostrado este viernes su preocupación por el contexto político que se está produciendo a nivel internacional. "Lo que estamos viendo en el mundo es un deterioro intencionado de las instituciones para deteriorar la democracia", ha afirmado.

Barbón se ha pronunciado en estos términos en su intervención durante el acto de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez. Aunque considera que en las últimas semanas ha habido "esperanzadoras noticias" que han llegado al "otro lado del charco", en referencia a las elecciones de Brasil o en las elecciones legislativas de Estados Unidos, Barbón considera que confiarse "sería insensato".

"Lo que está en juego es nada más y nada menos que el Estado social y democrático de derecho tal y como lo define la Constitución Española de 1978", ha advertido el dirigente asturiano.

Además, Barbón ha aprovechado el acto para manifestar su malestar ante las voces de quienes afirman que todos los políticos son iguales. "Dan a entender que somos todos sospechosos de una especie de apego al cargo, enganchados al poder, negados a reconocer errores o pedir disculpas", ha señalado, una afirmación que Barbón ha rechazado frontalmente.

Ha recordado que en su gobierno ha habido dos consejeras que dieron un paso a un lado por iniciativa propia, porque entendieron que con su dimisión facilitaban favorecían el interés general. "Lo hicieron voluntaria y con total generosidad", ha señalado Barbón, insistiendo en que no todos son iguales.

"Que nadie se confunda con quienes siempre se ponen de perfil, desaparecen o se esconden bajo la mesa cuando las cosas vienen mal dadas", ha añadido.

Barbón se ha dirigido además a Cecilia Pérez y le ha recomendado que no haga caso de quienes le piden que tomen su nombramiento como una tarea interina, dada la proximidad de las elecciones. "Lo digo por aquellos que venden la leche antes de catar como decía mi abuela tan sabiamente", ha apuntado.