Adriana Lastra acusa a Vox de querellarse contra ella sin tener en cuenta la fecha de su cese

Sánchez interviene en un acto de precampaña en Gijón - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista por Asturias al Congreso de los Diputados y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE, Adriana Lastra ha salido al paso este martes del anuncio de Vox de presentar una querella contra ella por los incidentes registrados durante el acto de Santiago Abascal en Avilés el pasado 21 de octubre.

La exdelegada del Gobierno ha exigido a la formación que "rectifique inmediatamente" la afirmación de que ejercía las funciones de delegada del Gobierno durante aquel acto, porque su cese había sido acordado por el Consejo de Ministros el 20 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 21.

"Vox ha decidido acusarme públicamente sin molestarse siquiera en comprobar un dato tan elemental como la fecha de mi cese. No estamos hablando de una interpretación política, sino de un hecho que puede comprobar cualquiera consultando el Boletín Oficial del Estado", ha dicho la socialista. Lastra considera "especialmente grave" que la formación utilice los incidentes para atribuirle responsabilidades sin explicar qué decisiones concretas le imputa.

La exdelegada ha recordado, además, que el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias defendió públicamente la planificación del dispositivo desplegado en Avilés, señalando que la valoración del riesgo fue adecuada y que la intervención de los agentes permitió evitar enfrentamientos entre los grupos.

"Resulta especialmente irresponsable cuestionar un dispositivo policial que sus propios responsables profesionales han defendido. Los hombres y mujeres de la Policía Nacional merecen respeto, no que su trabajo se convierta en munición para la confrontación partidista", ha subrayado la cabeza de lista del PSOE por Asturias.

Lastra ha reiterado su condena a cualquier comportamiento violento y ha defendido tanto el derecho de reunión y manifestación como la obligación de garantizar la seguridad de quienes participan en actos públicos.

"En democracia se puede defender cualquier posición política dentro de la ley, y también se tiene derecho a protestar pacíficamente contra ella. Lo que no tiene cabida es la violencia, venga de donde venga. Finalmente, Lastra ha advertido de que no permitirá que se utilice su nombre para atribuirle hechos o responsabilidades que no le corresponden", ha argumentado.

Ha añadido que no le intimidan "ni las querellas ni las amenazas de Vox". Lastra considera que una cosa es la discrepancia política y otra muy distinta lanzar acusaciones graves sin comprobar los hechos.

"Les exijo que rectifiquen y, si persisten en atribuirme responsabilidades sin fundamento, me reservo el ejercicio de las acciones legales que correspondan", ha advertido la socialista a Vox en unas declaraciones distribuidas por su partido.