Adriana Lastra destaca en Arriondas la inversión socialista contra el cambio climático frente al negacionismo

Archivo - Adriana Lastra, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista por Asturias al Congreso de los Diputados del PSOE, Adriana Lastra, ha puesto en valor este jueves las medidas tomadas ante la evidencia del cambio climático y la colaboración entre diferentes administraciones para la ejecución de los proyectos de defensa contra las avenidas de Arriondas, en el municipio asturiano de Parres.

La asturiana ha resaltado la inversión socialista en esta materia frente a los "negacionistas del cambio climático". Así, Lastra ha destacado la importancia de las inversiones públicas para proteger a la ciudadanía.

"Cuando el Sella se desborda, el negacionismo no protege a nadie; protegen las inversiones, protege la voluntad política, las obras y Arriondas es un ejemplo" con "más de 10 millones de euros en esta inversión para proteger a ciudadanos, a familias, a negocios, al final la vida de toda Arriondas."

La dirigente socialista ha subrayado que hizo falta que llegara otra vez un gobierno socialista a España para que la obra fuera una realidad, en coordinación con otras administraciones.

La cabeza de lista ha concluido afirmando que Arriondas constituye "un ejemplo creo que para toda Asturias, pero para toda España de cómo hacemos las cosas bien los socialistas y de cómo protegemos a nuestra gente" ante los riesgos derivados del cambio climático.