Adriana Lastra (PSOE): "El objetivo es movilizar a todo el mundo"

Adriana Lastra, en una imagen de archivo - FSA-PSOE

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La número uno de la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por Asturias en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Adriana Lastra, ha insistido este miércoles en la importancia de los próximos comicios. "El objetivo es movilizar a todo el mundo", ha dicho en referencia a la necesidad de que haya una participación alta.

Lastra se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los periodistas trsa el Comité Autonómico de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE celebrado en Oviedo que ha aprobado las candidaturas al Congreso y al Senado con un apoyo del 94%.

Tras mostrarse agradecida por su designación, Lastra ha insistido en que las próximas elecciones son "trascendentales" porque los partidos que rivalizan con el PSOE están planteando cuestiones como "privatizar las pensiones, que los trabajadores enfermos tengan que ir a trabajar o apoyar a los grandes especuladores inmobiliarios".

"Ahora sí que estamos hablando del futuro de generaciones enteras y quien asegura que generaciones enteras tengan futuro y no dar un paso atrás en los derechos que hemos conseguido, sino al contrario, seguir avanzando, es este partido y es el presidente Pedro Sánchez", ha subrayado.