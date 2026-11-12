Adriana Lastra (PSOE) pide llevar la movilización de la huelga al día de las elecciones

Adriana Lastra, con entidades y organizaciones - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE por Asturias al Congreso de los diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, Adriana Lastra, ha celebrado este jueves el "exito" de la jornada de huelga general. No obstante, ha dicho que la movilización registrada tiene que extenderse al día de las elecciones.

En unas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con distintas organizaciones y entidades del tercer sector, la socialista asturiana ha indicado que ha quedado probado que la vivienda preocupa a todas las capas de la mayoría social del país.

"Pero para resolver ese problema, lo que hay que hacer es ir a votar el 29 de noviembre, eso es lo que la gente tiene que entender, que la movilización no puede quedarse solo en el día de la huelga", ha subrayado la candidata del PSOE.

Adriana Lastra ha apostado por dotar de un mayor parque de vivienda público a la ciudadanía asturiana para que definitivamente la viviendas "sea un derecho y no un lujo".

Además, Lastra se ha mostrado preocupada por la "criminalización" a la que la 'derecha ultra' está sometiendo permanentemente a sindicatos, organizaciones o entidades del tercer sector.

"Aquí muchas veces se dice que españa es un país polarizado, pero no es así; en España hay una derecha ultra que agrede y hay una mayoría social de este país que está siendo agredida permanentemente. Lo vimos las feministas, el colectivo Lgtb, los sindicatos o los pensionistas a los que quieren enfrentar con los más jóvenes", ha advertido.

A juicio de la socialista, esa "criminalización" es algo "peligroso para la democracia". Ha recordado que los sindicatos tienen un papel constitucionalmente reconocido. "Lo que está haciendo la derecha que no es otra cosa más que enfrentar a los ciudadanos de nuestro país", ha lamentado.