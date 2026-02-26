Adriana Lastra reivindica la defensa de los servicios públicos como "pilar esencial de la democracia"

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, preside el acto de entrega de medallas al Mérito de la Protección Civil y condecoraciones de la Orden del Mérito Civil en la Delegación del Gobierno de Asturias. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha reivindicado este jueves la defensa de los servicios públicos como un "pilar esencial de la democracia y del Estado del Bienestar", durante el acto de entrega de Medallas al Mérito de la Protección Civil y condecoraciones de la Orden del Mérito Civil.

En su intervención, la delegada ha subrayado que "defender lo público no es un eslogan ni una consigna partidista, sino una obligación democrática", y ha destacado que las emergencias vividas en los últimos años han demostrado que "solo desde la planificación, la cooperación institucional y el compromiso profesional es posible dar respuestas eficaces cuando la ciudadanía más lo necesita".

En referencia a la DANA de 2024 que golpeó con especial dureza a la Comunidad Valenciana, ha recordado que "cuando todo tiembla, el Estado se convierte en red, en refugio y en respuesta", gracias a un sistema público coordinado en el que participan fuerzas y cuerpos de seguridad, personal técnico, servicios de emergencia, voluntariado y entidades sociales.

"Esa respuesta no es fruto de la improvisación, sino del trabajo previo y de la confianza ciudadana en lo público", ha dicho. Asimismo, la delegada ha puesto en valor la aportación de Asturias en aquella emergencia y el papel desempeñado por policías nacionales, guardias civiles, personal técnico, voluntariado de protección civil, responsables municipales y organizaciones sociales como "una manera de estar, de cuidar y de no mirar hacia otro lado".

La delegada del Gobierno ha defendido que el sistema democrático "se fortalece con la ejemplaridad y la rendición de cuentas, y se debilita cuando se generaliza y se desacredita injustamente a instituciones que sirven al interés general".

Asimismo, ha apelado a "la firmeza democrática, el respeto institucional y la templanza" frente a la desinformación y la crispación, recordando que "la democracia no se sostiene sola: la sostienen personas", como las reconocidas por su compromiso, profesionalidad y vocación de servicio en este acto.

La entrega de medallas y distinciones comenzó con un minuto de silencio en señal de pésame y condena ante los últimos asesinatos por violencia de género en España. En 2026, son dos los menores asesinados y diez las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja.

LAS MEDALLAS

En el acto se ha hecho entrega de ocho Medallas en la categoría de bronce: tres con distintivo rojo que reconocen actos de heroísmo o de solidaridad, y cinco con distintivo azul, que recompensa acciones de colaboración.

Las medallas con distintivo azul son para el Teniente Jesús Valentín Mora Martín, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Asturias; el Banco de Alimentos de Asturias; y la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, todos ellos por su colaboración en la DANA de Valencia.

Julio Suárez Fernández, integrante de la IX Unidad de Intervención Policial con sede en Oviedo, ha recibido la medalla con distintivo rojo por haber asumido funciones de responsabilidad operativa, coordinando patrullas de seguridad ciudadana en la DANA.

Las Medallas al Mérito de la Protección Civil son para Gonzalo Míguez García, coordinador de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Oviedo desde 2008; y para Blanca Rosa Viejo Nava, técnica en Riesgos Tecnológicos de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Asturias, ambas con distintivo azul.

Las medallas con distintivo rojo fueron entregadas a los guardias civiles Javier Martín del Río y Alfredo González Luna, por su intervención en el incendio de la residencia 'Ave María', en La Barganiza (Siero).

En cuanto a la Cruz de la Orden del Mérito Civil la han recibido el Capitán Pablo Villabrille Sampedro, jefe del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Cangas de Onís por su liderazgo en rescates y búsquedas de personas desaparecidas y su "destacada trayectoria profesional"; y el Inspector Fernando Martín Garmón Mayo, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos en la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, por "ser un referente nacional en la persecución de la delincuencia económica y tecnológica".

La Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil recayó sobre el Comisario Manuel Díaz-Faes Espiago, jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, por "su dilatada carrera profesional y su labor de coordinación operativa al frente de distintas unidades policiales".