Adriana Lastra: "A mí Santos Cerdán también me engañó y me traicionó"

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, la socialista Adriana Lastra, se ha referido este martes al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien estaría implicado en una trama de corrupción junto a su predecesor en el cargo, José Luis Ábalosl, y a Koldo García, según un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"A mí Santos Cerdán también me engañó y me traicionó", ha dicho a preguntas de los periodistas Lastra. Ha reconocido que ella también habría puesto en su día la mano en el fuego por él. "Porque yo lo yo lo último que me podía imaginar, y se lo digo con el corazón en la mano, es que Santos Cerdán estuviera involucrado en un caso de corrupción", ha explicado.

Adriana Lastra ha añadido que ella era consciente de la animadversión que Santos Cerdán le tenía. "Sabía todo lo que me ha hecho durante todo este tiempo, sobre todo durante mi etapa en Madrid, pero no sabía por qué". Ahora, Lastra considera que ya lo sabe toda España. "No era por lo que yo supiera, porque yo evidentemente no sabía nada; era por lo que yo pudiera llegar a saber", ha relatado.

Cuando los periodistas le han preguntado que qué le hizo Santos Cerdán, Lastra ha contestado que "de todo" y que siempre lo atribuyó a una cuestión de "machismo" y de "no tolerar que una mujer estuviera por encima de él". "Fue una operación de acoso y derribo hasta que yo dimití enferma y embarazada de cinco meses y medio", ha zanjado Lastra.