Adriana Lastra traslada el apoyo del Gobierno central a los mineros encerrados en Mina Miura

Adriana Lastra, en Mina Miura - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha visitado este miércoles a los mineros encerrados en la instalación de Mina Miura, en Tormaleo (Ibias).

Allí, Lastra ha trasladado a los mineros encerrados el apoyo del Gobierno de España a la plantilla. Los trabajadores llevan encerrados 14 días en las instalaciones. Decidieron en su día permanecer en el interior de la mina como medida de presión para exigir el cobro de nóminas atrasadas.

El sindicato SOMA-Fitag-UGT ha anunciado que los trabajadores dejarán el encierro este jueves y que comenzarán el viernes una marcha reivindicativa hasta Oviedo, que constará de varias etapas. La previsión es que lleguen el próximo día 13 de mayo.