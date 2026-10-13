El Aeropuerto de Asturias supera los 1,7 millones de pasajeros hasta septiembre tras crecer un 10,9%

Archivo - Avión de Volotea volando sobre Asturias antes de aterrizar en el Aeropuerto de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Asturias ha registrado 1.730.498 pasajeros entre enero y septiembre, lo que representa un crecimiento del 10,9% respecto al mismo período de 2025. En estos nueve meses, el tráfico comercial nacional ha crecido un 10,9% (hasta los 1.726.596 viajeros), mientras que los pasajeros comerciales internacionales se han reducido un 13,1% (con un total de 309.539).

Según ha informado Aena en nota de prensa, los vuelos operados en los nueve primeros meses de 2026 fueron 13.045, un 9,2% más que los movimientos de aterrizaje y despegue atendidos en el mismo período del año pasado. De esas operaciones, 12.440 tuvieron carácter comercial, un 10,1% más que el año anterior.

Durante el pasado mes de septiembre, el Aeropuerto de Asturias sumó un total de 217.285 pasajeros, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al mismo mes del año pasado. De los 216.506 pasajeros que viajaron en vuelos comerciales, 179.434 lo hicieron con origen o destino nacional (un 22,6% más), mientras que 37.072 correspondieron a tráfico internacional, un 17,3% menos que en septiembre de 2025.

En cuanto al movimiento de aeronaves, el aeropuerto atendió 1.612 vuelos el mes pasado, un 10,5% más. De estas operaciones, 1.538 fueron de carácter comercial, un 13% más que en septiembre del año anterior.