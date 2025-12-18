Los aeropuertos de Bilbao y Santander desvían vuelos a Asturias por el fuerte viento

Archivo - Aeropuerto de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El fuerte viento que azota este jueves la Cornisa Cantábrica, con rachas de hasta 127 kilómetros por hora en zonas de País Vasco, han obligado a desviar vuelos con destino a los aeropuertos de Bilbao y Santander hasta Asturias.
En concreto, los vuelos procedentes de Alicante, Londres y Menorca que tendrían que haber aterrizado en Bilbao se han desviado al aeropuerto de Asturias.
Lo mismo ha ocurrido con el vuelo de Binter procedente de Gran Canaria con destino Santander, que tuvo que aterrizar en el aeródromo asturiano.