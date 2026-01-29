Agentes inmobiliarios abogan desde Gijón por un Pacto de Estado que ataje el problema de acceso a la vivienda

El socio fundador de la Agencia La Playa, César Nozal, inaugura Jornada de debate sobre el problema de la vivienda en Gijón, organizado por We Love Gijón, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El socio fundador de la Agencia La Playa, César Nozal, ha visto necesario este jueves en Gijón un consenso entre administraciones para solucionar el problema de acceso a la vivienda.

Ha incidido, a este respecto, en que los agentes inmobiliarios ven día a día situaciones "difíciles", como familias que se les acaba el contrato de alquiler y tienen dificultades para llegar a final de mes, porque la renovación del contrato es a veces "inasumible", ha reconocido.

"Empezamos a ver situaciones que son problemáticas", ha apuntado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la Jornada de debate sobre el problema de la vivienda en Gijón, organizado por We Love Gijón, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio.

Por ello, con esta Jornada buscan proponer y a encontrar soluciones que puedan servir a las diferentes administraciones públicas, Ayuntamiento, Principado y Estado, para poder hacer algo en pro de los ciudadanos.

Nozal ha incidido en que lo primero que tiene que haber es un consenso entre las distintas administraciones, al argumentar que la solución no viene dada ni por el Ayuntamiento, ni por el Principado, ni por el Estado. Ha apostado, en este sentido, que

"Tiene que haber un consenso entre tres administraciones, que posiblemente sean de diferentes partidos políticos, y eso de mano tiene que haber un pacto de Estado para dar soluciones a los ciudadanos.

Ha llamado la atención, además, de que en España se tienen posiblemente los mejores técnicos del mundo a nivel de urbanismo y de arquitectura o construcción, por lo que ha si se actúa, a su juicio, con "sensatez", cree que se puede resolver un problema "si hay esa voluntad a nivel político", ha apostillado.

Sobre la dificultad que se llegue a formalizar un Pacto de Estado por la crispación política actual, ha indicado que, por eso, la sociedad civil que organiza este evento, es lo que pide, para que junto a los técnicos "empujen" a nuestros representantes políticos a tomar medidas.

Preguntado una valoración sobre la intervención sobre los precios en el mercado de alquiler, como plantea la declaración de Zonas Tensionadas, ha considerado que lo que hay que ver son los resultados de donde se ha ejercido esa situación. "Lo que no son cuentas, son cuentos", ha apostillado al respecto.

Según Nozal, al final hay que ver si donde se ha hecho eso ha funcionado. "Lo que venimos a contar aquí son cosas que han funcionado en otros sitios", ha remarcado el agente inmobiliario sobre el contenido de la jornada.

PREMIOS

Vinculada a esta Jornada, está la entrega en este día, a las 19.00 horas en el teatro de la Laboral, de los premios WELOVEGIJON. Los galardonados de esta primera edición son el doctor Antonio Maestro, la bióloga Lucía Regales, la Fundación Botón, i-Lanza, Confecciones Simón, Amaya y Los Molinos, y Construcciones Los Campos junto con Ballina y Canal Arquitectos.

Promovidos por la Agencia La Playa, estos galardones nacen con el objetivo de poner en valor a quiénes contribuyen a hacer de Gijón una ciudad "más habitable, solidaria, sostenible e inspiradora".

En este sentido, seis son las categorías que conforman estos premios, que han sido fallados por un jurado independiente formado por 31 profesionales de reconocido prestigio y por representantes de instituciones relevantes de Gijón, vinculadas al ámbito social, cultural y empresarial de la ciudad.

En la categoría Empresa, innovación y emprendimiento, el jurado ha valorado de i-Lanza que es un ejemplo "de talento, trabajo y esfuerzo desde Gijón para todo el mundo".

En el caso de Comercio local y hostelería: tradición y excelencia, Confecciones Simón, Amaya y los Molinos han sido galardonados, además de por su trayectoria de más de seis décadas, porque se han convertido en toda una institución en sus barrios y una referencia para generaciones de clientes.

Respecto a la categoría Arquitectura, construcción y mejora del entorno, el ganador ex aequo es para Construcciones Los Campos y Ballina y Canal Arquitectos.

Con esta distinción el jurado reconoce el valor del trabajo conjunto entre promoción y arquitectura, dando como resultado proyectos coherentes y de calidad comprometidos con la ciudad, y que ofrecen una idea arquitectónica clara, siendo un exitoso ejemplo de colaboración.

En cuanto a la categoría Compromiso social y comunitario, se ha destacado de Fundación Botón el apoyo a niños, niñas y familias ante el cáncer pediátrico durante todo el proceso.

Del mismo modo, se ha resaltado los programas que desarrolla la citada fundación, "que son un apoyo muy importante para afrontar el reto que supone esta grave enfermedad y vencerla".

En el caso de Proyección de Gijón a nivel nacional o internacional, Lucía Regales ha sido elegida por su "brillante trayectoria profesional". El jurado ha puesto en valor su compromiso con la ciencia y con la innovación, y también por la promoción y reconocimiento que hace desde Nueva York del liderazgo femenino, basado principalmente en el desarrollo personal y profesional de las mujeres.

Además, el Premio especial a toda una trayectoria es para Antonio Maestro, del que se ha resaltado que encarna "esa mágica virtud que tanto valoramos en un profesional de la medicina: la bonhomía, que como bien define la RAE se refiere a la afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento".

De él han señalado que no es solo un profesional "en el que se puede confiar ciegamente, sino una persona que todo el mundo desea tener cerca".