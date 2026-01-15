Agentes de Valgrande-Pajares exigen al Principado que concrete inversiones y que solucione los problemas de gestión

Archivo - Estación invernal de Valgrande-Pajares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios de Valgrande Pajares, Clubes de esquí, La Asociación de vecinos del Brañillin, Asociación de turismo de la montaña central, y los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo integrados en la mesa de la nieve, han exigido a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, que concrete las inversiones previstas en las estaciones invernales y que solucione los "graves problemas" de gestión de Valgrande Pajares.

"Gire la mirada hacia el modelo mixto 'Recrea', más flexible y eficiente que implantaron en Fuentes de Invierno hace 18 años. Sólo así merecerá nuestra credibilidad", le han dicho a la dirigente asturiana en un comunicado.

Se han mostrado preocupados por la "campaña de anuncios" iniciada por Gutiérrez cuando existen multitud de problemas en la estación de Valgrande-Pajares desde la temporada pasada.

Han lamentado que Gutiérrez "desprecie" a la mesa de la nieve, cuando afirman que es un órgano que ella misma creó. "Poca credibilidad despierta cuando para el caso de Valgrande-Pajares lleva dos años consignando en presupuesto importantes cantidades para inversión y ejecutando cero euros; y cuando, para el caso de Fuentes, se limita a unas infografías y planos sin concreción presupuestaria ni de plazos. Actuaciones que, por cierto, ya eran conocidas en el entorno de la estación desde hace años", han lamentado.