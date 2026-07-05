El 'agroinfluencer' Denis Díaz dará las campanadas de 2027 en San Martín del Rey Aurelio

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín, y Denís Díaz, brindan en un anticipo de lo que será la celebración de fin de año. - AYTO. SMRA

OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ganadero y creador de contenido Denis Díaz, conocido en redes sociales como 'agroinfluencer', será el encargado de dar las campanadas de 2027 el domingo 27 de diciembre en San Martín del Rey Aurelio.

La cita tendrá lugar en la plaza de Ramón y Cajal en el marco de la fiesta de fin de año que, por cuarto año consecutivo, organiza el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones vecinales del municipio.

Díaz, de 27 años y residente en las proximidades de La Campeta, releva de este modo al cocinero Cristian González, a la atleta olímpica Bárbara Camblor y al empresario hostelero Marcos Granda, quienes protagonizaron las ediciones anteriores de esta celebración adelantada.

El joven asturiano cuenta con una comunidad de más de 200.000 seguidores en sus canales digitales, donde difunde contenido sobre la naturaleza, la sostenibilidad, las tradiciones rurales y el relevo generacional en el campo a través de la experiencia diaria en su propia explotación ganadera.