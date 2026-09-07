Agrosiero reúne este fin de semana en Pola de Siero a 54 expositores y 21 ganaderías de Gochu Asturcelta

El alcalde de Siero, Ángel García ‘Cepi’, y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, junto al alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, y representantes de las entidades patrocinadoras Caja Rural de Asturias y Banco Sabadell - SIERO

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agrosiero celebrará los días 12 y 13 de septiembre en Pola de Siero su 41 edición, con el Mercado Nacional de Ganados y la Plaza de Abastos como principales escenarios y Colunga como concejo invitado, según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Siero.

Según ha recordado el Consistorio, las restricciones al movimiento de ganado vacuno motivadas por la dermatosis nodular contagiosa han llevado este año a reforzar la presencia del Gochu Asturcelta en el certamen, en colaboración con la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta (ACGA).

El XV Concurso Morfológico Nacional de Gochu Asturcelta contará con 21 ganaderías procedentes de 17 concejos. Las calificaciones tendrán lugar el sábado y el domingo se celebrarán el X Concurso de Manejo del Gochu Asturcelta y la entrega de premios.

La programación dedicada al Gochu Asturcelta incluirá mesas redondas, actividades infantiles y para adultos, degustaciones y sesiones de 'show cooking' a cargo de Esther Manzano, Alberto Díaz, Xune Andrade y Miguel Sierra. También habrá tres expositores de venta de productos de Gochu Asturcelta.

El Mercado Nacional de Ganados acogerá además una exposición de animales con 19 ganaderías procedentes de nueve concejos, con ejemplares de ovino, caprino, equino, avícola y cunícola, así como una exposición de maquinaria agrícola, aperos, útiles y servicios agrícolas y ganaderos. El programa se completará con demostraciones de maquinaria, un parque de hinchables, actividades infantiles y exhibiciones de deportes tradicionales.

Por su parte, la Plaza de Abastos reunirá a 54 expositores de empresas agroalimentarias, artesanos, asociaciones y organismos, distribuidos en 1.800 metros cuadrados en el interior del recinto. En una carpa de 300 metros cuadrados se celebrará el XII Concurso de Sidra Casera de Siero, organizado por el Club Sierense de Amigos de la Manzana, además de diferentes actuaciones.

La programación de la Plaza de Abastos incluirá también talleres infantiles con monitores especializados en niños con discapacidad y necesidades especiales, el Campeonato de Escanciadores de Sidra de Asturias, puntuable para el Campeonato de Asturias, catas y actuaciones musicales. Asimismo, habrá una exposición de variedades de manzana a cargo del Club Sierense de Amigos de la Manzana y otra de setas organizada por la Sociedad Micológica de Pañeda.

Un tren turístico conectará durante las dos jornadas la Plaza de Abastos y el Mercado Nacional de Ganados para facilitar los desplazamientos del público entre ambos recintos.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha destacado la capacidad de Agrosiero para adaptarse a la evolución del sector primario a lo largo de sus 41 ediciones y ha señalado que "el sector primario tiene hoy un porcentaje mínimo sobre la actividad económica total del concejo, pero no ocurre lo mismo con el sector agroalimentario, que juega un papel destacado e importante en Siero".