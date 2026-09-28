Almeida asegura que con Sánchez "las maricármenes se multiplicarán" y receta generar vivienda nueva y aligerar trámites

Numerosas personas pasan la segunda noche acampados en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "las maricármenes se multiplicarán", igual que "la carestía de la vivienda y se va a seguir expulsando viviendas del mercado de arrendamiento" y receta, como se hace en la capital, "generar vivienda nueva y para eso es imprescindible aligerar los trámites burocráticos y fiscales".

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Almeida ha sostenido que es "difícilmente discutible que este Gobierno no haya hecho actividad legislativa al respecto de la vivienda y cada vez que la ha hecho ha empeorado el problema", un problema que ha pasado de la posición 18 entre las preocupaciones de los españoles a ser "la primera". "Pero no es el primer problema de los madrileños gobernados por Isabel Díaz Ayuso y Almeida sino el de cualquier ciudad o municipio", ha subrayado.

"Lo que no puede pretender Sánchez es no tuvo ninguna culpa del apagón, de lo de Ceuta no se enteró, no se entera ahora del problema de la vivienda, ¿para qué le necesitamos si no se entera de nada?", se ha preguntado.

"ES LA PRUEBA DE QUE NO SE PUEDE GOBERNAR CON O SIN EL PARLAMENTO"

Preguntado sobre si cree que el decreto saldrá adelante, el regidor no ha obviado lo complicado que resulta unir las pretensiones de los distintos actores. "El elemento fundacional de esta legislatura, que él gritaba con histerismo y alegría la noche electoral, es que había una mayoría progresista en España. ¿Dónde está esa mayoría progresista?", ha cuestionado Almeida, tras criticar que se haya "confiado el futuro de España a un tipo que está en Waterloo", en referencia a Carles Puigdemont, algo que "nunca pareció que fuese la idea más brillante".

"Pero pretender ahora que la culpa es de los demás por parte de quien confió el futuro de España a un tipo que está en Waterloo es una desvergonzada porque aquí el único responsable de lo que ha pasado en España es Pedro Sánchez, cuando ahora dirán que PP y Vox no quieren aprobar este Real Decreto", añadido.

El PP analizará su contenido teniendo claro que no se someterán a la "presión" de un presidente "desahuciado políticamente, sin mayoría en el parlamento" y "esta es la viva prueba de que en España no se puede gobernar con o sin el Parlamento".

DIAZ SE ESTÁ "BUSCANDO UN CURRO DE 300.000 EUROS AÑO AÑO EN LA OIT"

Para Almeida, España vive "en una situación distópica, en la que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, anima a movilizarse contra el Gobierno". Contra la ministra de Trabajo ha afirmado que " lleva tres meses desaparecida porque lo único que está haciendo es buscarse un curro de 300.000 euros al año en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lleva tres meses desaparecida haciendo lobby por ahí".

"Si hablamos de un gobierno Frankenstein, la única forma de sacar este decreto es con un decreto Frankenstein, que lo único que va a hacer es empeorar el problema de la vivienda", ha vaticinado, tras acusar a Sánchez de sumar "270.000 desahucios a lo largo de los años que él es presidente del Gobierno".

Y todo ello para insistir en la responsabilidad estatal. "Él le echa la culpa a Ayuso y Almeida del desahucio de Maricarmen pero no hay una sola norma que intervenga en ese desahucio que sea competencial de Ayuso o Almeida sino con cargo a normas que son competencias del Gobierno de la Nación. "Supongo que hará lo mismo con Salvador Illa y con Jaume Colboni cada vez que hay un desahucio en Cataluña y Barcelona, que los hay y más que en Madrid", ha lanzado.

OFRECIMIENTO DE ALOJAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO A MARICARMEN

Martínez-Almeida ha explicado que el Ayuntamiento ha hecho una labor de acompañamiento a Maricarmen Abascal durante todo el proceso que culminó con el desahucio de la vivienda en la que residía desde hace 71 años.

Ese acompañamiento se traduce en el servicio de teleasistencia, de servicio de ayuda a domicilio, con terapia ocupacional y con apoyo permanente por parte de Samur-PC y Samur Social. "Le hemos ofrecido alternativas, le hemos ofrecido alojamiento y el viernes pasado volvimos a reiterar el ofrecimiento de un alojamiento", ha remarcado.

El alcalde ha defendido que el Ayuntamiento ha "conseguido lo que el Gobierno de Sánchez ha sido incapaz de conseguir, que hoy se sienten los propietarios, Urbagestión, con el abogado y el sobrino de Maricarmen". "Mientras Sánchez trabaja contrarreloj por un real decreto cuando lleva ocho años de presidente del Gobierno", ha comparado.

Entienden desde el Consistorio que lo que tienen que hacer es "que se trate de llegar a un acuerdo protegiendo a Maricarmen de la situación en la que se encuentra y pudiendo hablar con Urbangestión para ver cuáles son las soluciones". "Y ahí es donde nosotros hemos situado, en la solución, que siempre vamos a estar en la solución", se ha comprometido.