OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los premios 'Tiempo de Deporte 2026' ha concedido su galardón especial a Aladino Pandiella Montes, de la Asociación Cosa Nuesa, por sus méritos y contribución al deporte para personas con discapacidad física. El premiado cuenta con una amplia trayectoria deportiva en disciplinas como tenis, halterofilia, remo y baloncesto.

Los galardones se entregarán durante la Gala del Deporte Avilesino, prevista para el miércoles 25 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura.

En la categoría de deporte base, los reconocimientos han recaído en José Otero García, presidente del Club de Fútbol Versalles, y María Pilar González Olivera, fundadora y secretaria del Club Atletismo Villa del Adelantado.

Por su parte, los premios a las trayectorias deportivas han distinguido a José Benito Rodríguez Vega, en piragüismo; Sergio Boris González Monteagudo, en fútbol; José María Vázquez Gavito, en colombofilia, y Aitor Fernández de La Coba, en atletismo.

Las menciones especiales han sido para el Real Avilés Industrial, por el ascenso de su equipo juvenil masculino a la División de Honor; el Club Kárate Avilés, por ser el primero en el medallero de la Liga Nacional Máster, y el técnico de taekwondo Hyo Seus Seo Leen, reconocido por la Federación Española como mejor técnico de la categoría de menores.

Además, la gala reconocerá los resultados de 84 deportistas avilesinos que han logrado podios en competiciones nacionales e internacionales, incluidos campeonatos de Europa y del mundo, tanto en clubes del municipio como en entidades de fuera de Avilés.